Genova, da una rissa parte una sparatoria: ferito 38enne

A Genova scoppia una rissa per futili motivi che degenera in una sparatoria: ferito 38enne.

A Genova, nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, una rissa nata per futili motivi si è trasformata in una sparatoria al termine della quale un uomo di 38 anni è rimasto ferito ad una gamba da alcuni colpi di arma da fuoco. Stando ad una prima ricostruzione del litigio, avvenuto nel quartiere di Sampierdarena, l’uomo avrebbe litigato per banali ragioni con un gruppo di altre persone e ne sarebbe nata una colluttazione all’inasprirsi della quale uno dei componenti del gruppo avrebbe estratto una pistola che teneva con se e aperto il fuoco contro il rivale gambizzandolo. L’uomo sarebbe stato lasciato per terra dolorante e sanguinante.

Dopo i colpi di arma da fuoco, alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e sul posto, in via Nicolò Daste, sono prontamente arrivati sia i Carabinieri sia i sanitari del 118 con un’ambulanza che hanno provveduto a soccorrere il ferito e a trasportarlo d’urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Scassi.





Il 38enne, di origine ecuadoriana, è stato ricoverato con codice di media gravità e dunque non sarebbe in condizioni critiche. I Carabinieri hanno ascoltato la versione dei fatto del ferito che avrebbe affermato di essere stato aggredito da alcuni suoi connazionali dei quali avrebbe fornito un’attenta descrizione. Da qui è partita l’indagine dell’Arma che ora spera di trovare maggiori indizi anche dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona dove si è scoppiato la rissa.