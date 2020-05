Invita l'amico a cena e lo uccide davanti a un terzo commensale: la tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

A Castel Volturno, in provincia di Caserta, sabato 23 maggio, un uomo incensurato ha invitato a cena a casa sua due amici per una cena e, forse per la troppa birra bevuta, ne è seguita una discussione tra il proprietario di casa e uno dei due commensali che è finita in tragedia. Il primo ha infatti afferrato un coltello da cucina e ha colpito alla cieca l’amico, centrandolo in peno petto. Resosi conto dell’insano gesto, il proprietario di casa ha caricato in macchina l’uomo ferito e si è diretto verso l’ospedale Pineta Grande, dove ha lasciato il corpo all’ingresso del Pronto soccorso ed è fuggito.

Invita l’amico a cena e lo uccide

Ad incastrare l’omicida sono state le telecamere dell’ospedale prontamente visionate dai Carabinieri che in breve tempo sono riusciti a rintracciare la targa dell’uomo e a fermarlo.

Nel processo per direttissima, di fronte ai magistrati il padrone di casa ha ammesso di aver ucciso l’amico. La versione è stata confermata anche dall’altro commensale presente alla cena che ha assistito, inerme, alla tragica scena.





Nell’abitazione dove si stava svolgendo la cena, al Parco Le Anfore, sulla Domitiana, zona Castel Volturno, le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo e sequestrato il coltello che era stato lasciato sul tavolo nel giardino dell’abitazione. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale Santa Maria Capua Vetere. La triste storie ha scosso l’intera comunità del casertano.