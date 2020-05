A Torino una folla di migliaia di persone in piazza per il passaggio delle Frecce Tricolori

Torino, così come tutte le città italiane, è tornata a godere della libertà post lockdown e, in questa fase 2, le strade sono tornate ad animarsi e a riempirsi di persone. Tutto questo fa molto spesso rima con assembramento e, purtroppo, anche nel caso del capoluogo piemontese le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Il motivo questa volta non è la movida, ma il passaggio delle Frecce Tricolori che in questo periodo, su iniziativa del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, voleranno nel cielo di tutti le regioni d’Italia come simbolo di unità nazionale in un difficile momento. Il problema è che l’unità a Torino c’è stata, forse troppa visto che tra le 15:oo e le 15:20 erano migliaia di famiglie radunate tra piazza Castello, piazza Vittorio e la Gran Madre. Un folla di persone paragonata da molti giornali a quella dei grandi concerti.

Gli unici assenti sono però i controlli.



Torino, folla ammassata per le frecce tricolori

Il senso della bellissima iniziativa del governo è chiaro a tutti, ma viene da porsi delle domande in merito alla gestione e alla fattibilità della stessa. Se si crea un evento, sarebbe opportuno anche saperlo gestire in maniera corretta e soprattutto rispettando le nuove e necessarie misure di sicurezza dal governo stesso messe in atto.

Altro quesito che in molti si saranno chiesti vedendo la foto della folla di Torino è legato al perchè le persone non siano state fatte disperdere da parte delle forze dell’ordine, il cui intervento in questi giorni di fase 2 viene spesso invocato dai cittadini, ma che spesso, a detta di molti, tarda ad arrivare.