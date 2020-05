L'uomo di 50 anni era scomparso nella giornata di lunedì 25 maggio: ritrovato cadavere nel giardino di casa.

È mistero su quanto accaduto a un uomo di 50 anni a Pisa, ritrovato morto dopo la sua scomparsa nella giornata di lunedì 25 maggio. E secondo gli inquirenti si tratterebbe di omicidio poiché la vittima è stato colpita al petto da una freccia di balestra. Il corpo dell’uomo è stato trovato con una freccia di balestra nel petto, all’interno del giardino della sua abitazione in campagna, sita in Valgraziosa, in provincia di Pisa. Il ritrovamento del 50enne è avvenuto dopo alcune ore di ricerche nella giornata del 25 maggio: dell’uomo non si avevano avuto più notizie da quando era uscito di casa per poter andare al lavoro.

Pisa, uomo morto colpito da balestra

Pisa, uomo morto colpito da balestra. A segnalare la scomparsa dell’uomo di 50 anni – di cui ancora non sono state rese note le generalità – sono stati i colleghi di lavoro. Non avendolo visto arrivare nella mattinata del 25 maggio hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma l’uomo era già morto al loro arrivo.

Adesso il cadavere si trova all’istituto di medicina legale di Pisa per l’autopsia, disposta dalla procura pisana per far luce sulle circostanze della morte.





Gli inquirenti, dunque, dovranno far luce su quanto accaduto a questo uomo di 50 anni trovato morto in Valgraziosa, zona di campagna della provincia di Pisa. Al momento non si esclude nessuna pista: potrebbe essersi trattato di un fatale incidente, di un omicidio oppure di un gesto volontario da parte dello stesso uomo trovato morto nel giardino di casa sua.