Coronavirus in Lombardia: 87.801 casi positivi e 58 morti in più

Le autorità della Lombardia hanno diramato il bilancio dell'emergenza coronavirus nella regione aggiornato a mercoledì 27 maggio.

Come di consueto, anche nella giornata di oggi le autorità della Lombardia hanno comunicato in diretta il bilancio dei contagi da coronavirus sul territorio della regione aggiornato a mercoledì 27 maggio. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 384 casi positivi e 58 decessi in più, che portano il totale complessivo dall’inizio della pandemia a 87.801 casi positivi e 15.954 decessi. A questi si aggiungono inoltre 766 nuove guarigioni avvenute nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bilancio in Lombardia

Assieme alle statistiche generali sono stati riportati i dati dei contagi riferiti alle singole province, con la città metropolitana di Milano che si conferma ancora in testa con i suoi 22.832 casi, con 9.679 casi nella sola metropoli meneghina: seguono Brescia e Bergamo, rispettivamente con 14.522 e 12.175 casi, poi troviamo Cremona con 6.416, Monza con 5.466, Pavia con 5.252, Como con 3.792, Varese con 3.537, Lodi con 3.434, Mantova con 3.328, Lecco con 2.724 e infine Sondrio con 1.431 casi di coronavirus.

Si segnala in particolare oggi il caso della provincia di Lecco, che da ben due giorni non ha riscontrato nuovi casi di coronavirus.