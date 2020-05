Jesus Jaime Mba Obono sta meglio, lascia la terapia intensiva dopo quasi 3 settimane e va in un altro reparto.

Jesus Jaime Mba Obono è un informatico di 49 anni, cittadino italiano originario della Guinea Equatoriale, che, proprio nel suo paese natale, lo scorso aprile era risultato positivo al coronavirus. Grazie all’intervento della Farnesina e del ministero della Difesa, l’uomo era stato prelevato dall’ospedale di Malabo e trasportato con un volo dell’Aeronautica militare all’ospedale Cervello di Palermo. Le sue condizioni al momento del ricovero venivano descritte come critiche, tant’è che era stata necessaria la terapia intensiva. Ora, dopo circa 3 settimana dal ricovero del 7 maggio, l’informatico sta meglio e viene trasferito in un altro reparto. “Il paziente è migliorato moltissimo, rispetto alle condizioni in cui è arrivato lo scorso 7 maggio quando è stato ricoverato nel nostro reparto. La buona notizia è che è in programma il trasferimento dalla terapia intensiva al reparto malattie infettive”, dice il direttore della terapia intensiva dell’ospedale Cervello, Baldo Renda.



Jaime Obono esce dalla terapia intensiva

“Il risultato ottenuto – sottolinea sempre Renda – si deve al lavoro straordinario di tutta l’équipe di medici e infermieri che si sono impegnati in un lavoro che li ripaga di un periodo veramente difficile”.





Contentissima anche la moglie dell’uomo, Chiara Beninati: “Siamo felicissimi tutti, sono molto emozionata, Sarà un giorno particolare.Intanto, sono già andata a comprare pigiami, biancheria intima, pantofole, il suo deodorante e il suo dentifricio preferiti. E’ un grande giorno e siamo tutti in grande attesa. Domenica ho preparato una torta di mele per il personale e dopo aver consultato i medici, a Jaime ne è stata concessa una fetta per premiare questa sua grande forza di volontà”.