La tragedia all'ospedale Maggiore di Parma dove Jacopo Villa è morto a 4 anni. Giallo sulle cause.

Tragedia all’ospedale Maggiore di Parma dove, a soli 4 anni, Jacopo Villa ha perso la vita. Da 20 giorni combatteva una tosse sospetta che, però, non destava segnali fortemente preoccupati. Poi, nella giornata di martedì 26 maggio, il dramma improvviso: portato di urgenza in ospedale, trasportato in ambulanza, Jacopo è entrato in terapia intensiva. In poche ore si è consumato l’epilogo peggiore, davanti agli occhi degli increduli genitori: il piccolo Jacopo Villa è spirato via.

Parma, Jacopo Villa muore a 4 anni

Ed è giallo sulle cause che hanno portato al decesso del piccolo Jacopo Villa, 4 anni e una vita davanti. Nell’ultima foto scattata dalla mamma si vede un bimbo raggiante, con gli occhi pieni di vita e un sorrisetto tipico di chi a 4 anni vorrebbe solo divertirsi. Invece, in meno di un mese, un dramma senza fine: prima una tosse sospetta che, in tempi di Coronavirus, fa scattare qualche campanello d’allarme in più. Poi una crisi improvvisa nel pomeriggio del 26 maggio.





E adesso i genitori di Jacopo vogliono vederci chiaro. Vogliono capire cosa sia successo al loro piccolo. Probabilmente sul corpicino del piccolo Villa sarà effettuato il test per capire se la causa del decesso è da riscontrare in una possibile positività al nuovo Covid-19. I medici dell’ospedale Maggiore di Parma non escludono alcuna pista. “Vogliamo sapere perché, cosa è successo al nostro piccolo Jacopo”, è l’urlo disperato di mamma e papà di Jacopo Villa. Che se ne è andato così, a 4 anni, quando tutto dovrebbe essere destinato al gioco e divertimento…