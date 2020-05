I resti di due sorelle gemelle sono stati trovati in una casa di Bussoleno: una delle due era ridotta a scheletro.

In un casa vicino Torino – a Bussoleno per l’esattezza – sono stati ritrovati i resti di due sorelle gemelle in avanzato stato di decomposizione. Le donne vengono descritte come solitarie e prive di parenti, ma, il fatto che da diverso tempo nessuno le avesse più viste nel piccolo paesino del Piemonte ha indotto le forze dell’ordine ad intervenire. Dopo alcune segnalazioni, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno effettuato ieri, 26 maggio, un sopralluogo nell’abitazione delle donne dove hanno solo potuto constatare il loro decesso. Sul posto anche il comandante provinciale dell’Arma, colonnello Francesco Rizzo.

LEGGI ANCHE: Tre sorelle morte a poche ore di distanza in casa di riposo

Trovati resti sorelle gemelle

I militari hanno trovato prima il corpo di una donna ridotto a scheletro e sdraiato supino in camera da letto e, solo dopo, il cadavere dell’altra sorella riverso in terra in cucina. I Sis, i nuclei investigativi dei carabinieri per le indagini scientifiche, e il medico legale sono stati dunque chiamati per poter verificare le cause del decesso.

LEGGI ANCHE: Sorelle morte in casa ad Avellino

Stando a quanto riferito dalla Stampa, le donne vivevano isolate dal resto paese e non avevano molti amici e conoscenti. Nella loro casa in zona Isolabella, tra il centro e la frazione Foresto, non veniva mai invitato nessuno. Persone riservate, sulla cui morte ora però si indaga. Potrebbe trattarsi tanto di un delitto domestico quanto di una non accettazione della morte della propria sorella gemella alla quale potrebbe essere seguito un suicidio o di un omicidio plurimo compiuto da terzi.