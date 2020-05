Bare abbandonate da oltre un anno. La figlia di una delle defunte mostra come vengono trattati i defunti nel cimitero di Palermo.

Nei depositi del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo da oltre un anno sono abbandonate tante bare di defunti, ancora in attesa di sepoltura. Valentina Vaccaro, la figlia di una di loro, in un video postato su Facebook ha deciso di mostrare le condizioni in cui versano le centinaia di bare depositate, tra sporcizia e degrado.

Bare abbandonate a Palermo: il video nel cimitero

Da oltre un anno nel cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo si trovano depositate centinaia di bare abbandonate, in attesa di sepoltura. L‘emergenza sanitaria ha di fatto bloccato ulteriormente i lavori, ma dopo un anno dalla scomparsa di quelle centinaia di persone, c’è chi ha voluto raccontare il degrado in cui si trovano.





Valentina Vaccaro, la figlia di una delle salme abbandonate nel cimitero, su Facebook in un video ha voluto riportare le condizioni in cui versano i defunti, tra sporcizia, polvere e degrado, lanciando un appello alle istituzioni.

Dimenticati

Come si vede nel filmato, i feretri sono sparsi qua e là nel deposito, pure ammassati per terra, dove si trova proprio la bara contenente la madre di Valentina. La stessa donna racconta poi di aver dovuto avvolgere il feretro della madre con un’incerata per evitare che gli uccelli potessseo sporcarli con i loro escrementi, visto che hanno nidificato proprio sulle travi che sorreggono il tetto del deposito.

“Noi dobbiamo venire qua a trovare i nostri cari e li dobbiamo vedere in queste condizioni” denuncia Valentina Vaccaro nel video, aggiungendo anche che diverse bare si trovano nei depositi addirittura dall’agosto del 2019.

“Ho pagato 170 euro di posto comunale il giorno stesso in cui è morta” afferma in conclusione nel video aggiungendo: “È giusto che io non posso dormire la notte perché devo sapere che mia madre è buttata così? Non è una cosa corretta”.