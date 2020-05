Coronavirus, muore anziana all’ospedale di Cori: tamponi a tutti

Anziana muore nell'ospedale di Cori, il tampone del coronavirus dà esito positivo e il nosocomio viene chiuso.

All’ospedale di Cori, in provincia di Latina, nella giornata di ieri, 27 maggio, è morta a causa di un’insufficienza cardiorespiratoria un’anziana di 94 anni risultata positiva al coronavirus con il tampone effettuato per la ricerca sul Covid-19. La scoperta ha fatto si che il nosocomio del piccolo paese laziale sia stato chiuso e che tutto il personale medico sanitario e tutti gli altri pazienti verranno sottoposti ai tamponi.

LEGGI ANCHE: Test sierologici gratis ai donatori abituali di sangue in Lazio

Scoperta anziana positiva nell’ospedale di Cori

A dare notizia dell’accaduto Mauro De Lillis, il sindaco del paese, tramite un post su Facebook: “Cari concittadini, è doveroso da parte mia informarvi riguardo una situazione delicata che si è verificata nella giornata odierna. Una signora di 94 anni di Cisterna di Latina ricoverata presso l’Ospedale di Comunità di Cori è deceduta per insufficienze cardiorespiratorie. Le è stato fatto il tampone ed è risultata positiva. L’Asl di Latina ha attivato le procedure di controllo e prevenzione su tutto l’Ospedale di Comunità di Cori. È vietato l’accesso a tutti. Domani saranno effettuati i tamponi ai pazienti presenti, agli infermieri e ai medici”.



Il primo cittadino di Cori ha poi informato che sarà sua cura seguire con grande attenzione quanto accadrà nei prossimi giorni: “Affronteremo anche questa situazione con la stessa determinazione di questi mesi.Sarà nostra cura seguire con attenzione tutti i provvedimenti necessari che la Asl intenderà adottare. La Comunità è chiamata a dare una risposta collettiva per superare anche questa situazione. Vi terrò aggiornati su tutto”.

La notizia di quanto accaduto a Cori ha in parte rovinato gli ottimi dati che erano stati registrati ieri nel Lazio, con soli 5 contagi a Roma città e 0 nuovi positivi nella provincia di Latina dopo la paura per il presunto focolaio di Priverno che aveva avuto origine in un centro dialisi del comune.