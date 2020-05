Coronavirus: asintomatico si scopre positivo prima di un intervento

Un asintomatico ha scoperto di essere positivo al coronavirus da un test effettuato di protocollo prima di un intervento chirurgico.

Un ragazzo di 13 anni ha scoperto di essere positivo al coronavirus da un tampone effettuato dai medici prima di un intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia. Il caso del giovane, che non ha mai manifestato alcun sintomo dell’infezione, pone l’accento sull’importanza di non sottovalutare gli asintomatici.

Scopre di essere positivo al coronavirus prima di un intervento

Arrivato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, come prevedono i protocolli per chi deve entrare in una sala operatoria gli operatori hanno voluto verificare se avesse contratto il virus. Il test diagnostico ha dato esito positivo contro ogni aspettativa dato che il 13enne non aveva mai avuto né febbre né tosse alta e neppure difficoltà respiratorie.

Il ragazzo è stato comunque sottoposto all’intervento chirurgico programmato e i medici hanno poi optato per trasferirlo al San Giuseppe Moscati, lo stesso dove fu curato il primo caso positivo in Puglia registrato a fine febbraio.

Ora gli occhi sono puntati sulla ricostruzione del contatti stretti avuti dall’adolescente con l’obiettivo di metterli in quarantena.

Non è chiaro dove sia stato contagiato, ma il sindaco della città Luca Lopomo, ha spiegato che “questa è l’occasione per riflettere sul fatto che non dobbiamo abbassare la guardia, perché il virus è ancora fra noi“. E oltretutto se non avesse saputo di averlo in corpo avrebbe magari incontrato altre persone con il rischio di alimentare una catena di contagi. Il primo cittadino ha così posto l’accento sul fatto che, benché ora il virus sia in fase calante e i segnali sono tutti di ripresa, esso è ancora in circolazione e pertanto bisogna stare attenti.