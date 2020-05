Al Pertini di Roma chiude il reparto Covid e riapre il punto nascita: le ostetriche festeggiano con un video virale.

Un video virale per festeggiare la riapertura del punto nascita e la chiusura del reparto Covid all’ospedale Pertini di Roma: la trovata simpatica delle ostetriche conquista il cuore di tutti. Una coreografia, preparata nei minimi dettagli, è la dimostrazione della gioia per l’annuncio della riapertura del punto nascita. Il reparto era stato chiuso da quando la struttura era stata dedicata ai malati di Covid-19. Il tutto è stato ripreso in un video, diffuso sui social e diventato virale in poche ore.

Roma, il video delle ostetriche del Pertini

La festa all’ospedale Pertini di Roma con un video delle ostetriche. E ad annunciarlo è Sabrina Strano, coordinatrice del reparto di Ostetrica del Pertini di Roma, che annuncia su Facebook: “Punto nascita Sandro Pertini Roma. Abbiamo riaperto con un percorso sicuro NO COVID. Tamponi a tutte le donne prima del ricovero. Aiutatemi a condividere il video per far arrivare a tutte le donne l’informazione”.

E nel lungo messaggio social, la Strano evidenzia come la coreografia realizzata sia stata merito di tutte le colleghe ostetriche che hanno voluto festeggiare così la bellissima notizia. “Ringrazio Roberta Rossi nostra guida e coreografa, Palcani Martina per il montaggio del video e tutte le ostetriche , ginecologi e Oss che hanno reso possibile tutto questo solo ed esclusivamente per le gestanti , neo mamme e tutte le donne”.





Tantissimi i messaggi di affetto per il personale sanitario del Pertini di Roma. “Bellissimo, bravissime, siete fantastiche”. Questi alcuni dei commenti al video diventato virale in poche ore. E che finalmente fa tornare il sorriso dopo giorni tetri a causa del Coronavirus.