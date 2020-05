Dramma a San Severo: camion si ribalta in un incidente che causa la morte di un uomo di 56 anni.

Intorno alle ore 7:00 di questa mattina, 28 maggio, a San Severo si è verificato un brutale incidente sulla statale 16 all’altezza dello svincolo per Rignano che è costato la vita ad un uomo della zona. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto fornita dai quotidiani locali, un camion che trasportava ferro proveniente da San Severo, con a bordo due persone, si sarebbe ribaltato in maniera autonoma all’altezza del ex Hotel Florio. Il bilancio dell’accaduto è purtroppo di un morto e un ferito. Resta ora da capire, e su questo stanno lavorando gli agenti della polizia stradale, come abbia fatto il tir a capovolgersi da solo. Occorrerà evidenziare le cause e, se necessario, sentire anche la persona sopravvissuta all’incidente non appena sarà possibile.

Incidente a San Severo: camion si ribalta

A morire è stato un uomo di San Severo di 56 anni, che era seduto sul posto del passeggero del camion.

Il conducente è stato invece trasportato d’urgenza al Policlinico Riuniti per le cure del caso, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Una volta guarito è possibile pensare che l’uomo verrà interrogato per far emergere le cause dell’incidente.





Nel frattempo, sulla strada statale 16 Adriatica è provvisoriamente chiuso il tratto al km 656,900, in corrispondenza di San Severo in provincia di Foggia. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.