Sokol Keci, albanese residente a Rosolina, è morto il giorno del suo compleanno a causa di un grave incidente che ha avuto luogo mercoledì 27 maggio sull’autostrada A13, Bologna – Padova, all’altezza di Occhiobello.

Grave incidente sulla A13

Alle ore 8.30 di mercoledì 27 maggio un grave incidente ha avuto luogo sull’autostrada A13, tra i caselli di Villamarzana e Occhiobello in direzione Bologna. Sokol Keci, nato a Durazzo, aveva imboccato l’autostrada in direzione Bologna, probabilmente a Rovigo o a Villamarzana. Mentre era alla guida di un furgone Fiat Ducato ha tamponato una Fiat 500 e in seguito un autocarro. La Fiat, dopo essere stata spinta sulla destra, è finita contro il guard rail e il conducente, un uomo di 46 anni, è stato trasportato all’ospedale di Rovigo dopo aver riportato alcune ferite. I medici hanno quindi avvisato le forze dell’ordine che non l’uomo non era in pericolo di vita. Illeso il conducente dell’autocarro, mentre non vi è stato nulla da fare per Sokol Keci, morto sul colpo il giorno del suo 46esimo compleanno.





Sul posto dell’incidente sono giunti gli agenti della polizia, ma anche uomini del Suem 118 e i pompieri per la rimozione dei mezzi. La procura della Repubblica di Rovigo non ha disposto il sequestro dei mezzi in quanto la ricostruzione della dinamica dell’incidente è subito risultata ben chiara agli uomini della polizia Stradale che sono intervenuti per effettuare gli opportuni rilievi. Il 46enne deceduto in seguito all’incidente si era trasferito in Polesine nel 2015 da Cornedo Vicentino ed era un artigiano che si occupava della riparazione degli impianti. Il sindaco di Rosolina, Franco Vitale, appresa la notizia ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, mostrando la propria vicinanza ai familiari e ai conoscenti dell’uomo.