Il dramma a Latina dove la donna ha lottato per giorni tra la vita e la morte.

Non è bastata la sua tempra da guerriera, Katia Vagnoli non ce l’ha fatta. Lutto a Latina dove la giovane donna è morta in seguito alle ferite riportate a causa di un’incidente automobilistico causato da un vecchietto di 97 anni. La donna di 45 anni è deceduta giovedì 28 maggio dopo esser stata ricoverata, con urgenza, nella giornata di domenica 24. L’impatto, avvenuto in uno dei viali principali di Latina, è stato molto violento.

La povera Katia, come ricostruito dagli inquirenti, è caduta rovinosamente in terra e le sue ferite sono risultate sin da subito molto gravi. Trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti della provincia laziale, le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte.

Morta Katia Vagnoli: incidente fatale

L’equipe medica del nosocomio latino ha tentato in tutti i modi di salvarla, ma non c’è stato alcunché da fare. È molto probabile che siano risultate fatali le ferite alla testa causate alla povera Katia Vagnoli.

La donna, infatti, è stata catapultata violentemente sull’asfalto dopo l’impatto con il vecchietto di 97 anni. A ricostruire quanto accaduto sulle strade di Latina domenica 24 maggio è stata la compagnia dei Carabinieri della caserma laziale.





Resta, invece, ancora un mistero come abbiano fatto il 97enne e la donna di 45 anni a scontrarsi così violentemente. Non è escluso, inoltre, che alla fine dei rilievi sull’incidente mortale il vecchietto non venga accusato di omicidio stradale.