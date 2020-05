Zero contagi da coronavirus in Abruzzo venerdì 29 maggio: è la prima volta da quando è iniziata l'emergenza sanitaria.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus, l’Abruzzo ha registrato zero nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore. Nella giornata di venerdì 29 maggio nessuna delle 1.603 persone sottoposte a tampone è risultata aver contratto l’infezione.

Zero contagi da coronavirus in Abruzzo

Mentre il giorno prima i positivi erano stati 4 su 1.521 test analizzati, ovvero lo 0,3%, ora i contagi hanno per la prima volta visto un azzeramento. Il totale dei casi accertati resta dunque fermo a quota 3.237 e comprende tutti i test effettuati nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’istituto zooprofilattico di Teramo, dall’università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila.

La Regione ha registrato inoltre una diminuzione del numero dei ricoverati: sono 122 (-6) i pazienti in terapia non intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 54 in provincia di Chieti, 48 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo) e 3 quelli in terapia intensiva (0 in provincia dell’Aquila, 0 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo).

Tutte le altre persone positive, pari a 645 (-8) si trovano invece in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Questa la loro distribuzione sul territorio regionale: 16 in provincia dell’Aquila, 130 in provincia di Chieti, 440 in provincia di Pescara e 59 in provincia di Teramo. Il totale degli attualmente positivi è dunque pari a 770 (-54).





Rispetto alla giornata precedente si sono poi registrati 2 nuovi decessi che riguardano una donna di Montenerodomo e un uomo di Casoli, entrambi di 92 anni. Il totale delle vittime è dunque salito a 404 mentre quello dei guariti ammonta a 2.063.