Coronavirus Napoli, il bollettino del 29 maggio: 0 nuovi casi

Il bollettino di Napoli sulla situazione del coronavirus in città con zero nuovi casi e più guariti.

Il Comune di Napoli ha diffuso il consueto bollettino con i numeri relativi al coronavirus nella capoluogo campano. I dati di oggi, 29 maggio, lasciano davvero ben sperare in quanto si sono registrati zero nuovi casi di positività al Covid-19, ieri erano stati due. Aumentano invece, e anche in questo il fattore è positivo, i guariti, coloro cioè che sono risultati positivi a due test consecutivi. Queste le parole con cui il Comune di Napoli ha diffuso i nuovi dati del bollettino su Facebook: “Resoconto giornaliero rispetto alla situazione dei contagi COVID-19 per la Città di Napoli, aggiornato alle ore 11:00 di oggi, venerdì 29 maggio. ATTENZIONE: Nelle ultime 24 ore si registrano ZERO nuovi casi di cittadini positivi a Napoli. Nell’aggiornamento odierno l’Asl Napoli 1 aggiunge 10 (dieci) nuovi casi di pazienti: 8 dei quali già guariti e 2 purtroppo deceduti nei mesi scorsi ma solo oggi rilevati. Il totale dei positivi attivi è ottenuto dalla somma dei dati riportati in rosso nella grafica: cioè i “ricoverati in ospedale” e in isolamento a casa. I dati sono trasmessi ogni giorno dall’ASL Napoli 1 Centro”. Da segnalare poi che è stata modificata la grafica del bollettino che ora evidenzia il totale delle persone attualmente positive in città e non più le voci dei clinicamente guariti e degli asintomatici.



Coronavirus Napoli, il bollettino con 0 nuovi casi

Il totale dei positivi al coronavirus in città dall’inizio dell’epidemia è di 998, 10 in più rispetto a ieri ma facenti riferimento a casi verificatisi nei mesi scorsi e solo ora registrati.

Di queste 678 sono le persone guarite, 192 le attualmente positive e 39 i ricoverati. Nel dettaglio resta stabile il numero dei ricoverati in Ospedale, 39, e quello dei ricoverati in terapia intensiva, a quota 3.





La maggior parte, vale a dire 153 pazienti, si trova in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti. I decessi sono 128, due in più rispetto a ieri, ma anche questi registrati nei mesi scorsi. Sale di 23 il numero dei guariti (678 rispetto a 655). Qualcosa però non torna nei conteggi. Con zero nuovi casi e 23 guariti, infatti, scende il numero delle persone attualmente positive a 192, -15 rispetto al bollettino di ieri. Il dovrebbe dunque essere 959 e non 998.