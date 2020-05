Ferito alla testa da un colpo di pistola, sono gravi le condizioni di un imprenditore di 68 anni di Cava de' Tirreni.

Un imprenditore di Cava de’ Tirreni, cittadina in provincia di Salerno, è stato ferito alla testa da un colpo di pistola. L’arma, regolarmente detenuta dall’uomo di 68 anni, è stata usata per sparare nell’abitazione dello stesso, nella frazione di San Pietro, nel pomeriggio di ieri, 28 maggio. L’imprenditore, molto conosciuto nella zona del salernitano, è stato trovato riverso in terra dalla moglie che ha subito provveduto a chiamare il 118. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è attualmente in coma. Le sue condizioni di salute vengono descritte come molto gravi. I carabinieri hanno avviato le indagini per comprende la corretta dinamica dei fatti e valutare se quanto accaduto possa essere stato un gesto volontario, un tragico incidente o un agguato.

Imprenditore ferito testa pistola

La vicenda è solo l’ultima di una serie di eventi avvenuti in circostanze sospette. Come si apprende da Fanpage.it, solo qualche giorno fa un 14enne era stato trovato morto nella sua camera a Roccabascerana, piccolo centro della provincia di Avellino, al confine il Beneventano.





A lanciare l’allarme sono stati i genitori che, insospettiti dal fatto che non si fosse ancora svegliato, si sono recati nella sua stanza e lo hanno trovato esanime nel suo letto: immediato l’arrivo dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 14enne. Per chiarire le circostanze della sua morte e fare piena luce sull’accaduto, la Procura di Benevento ha aperto una inchiesta.