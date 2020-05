Incidente sul lavoro a Fermo, protagonista un operaio di 37 anni che stava ristrutturando un fabbricato.

Incidente sul lavoro a Fermo: un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser caduto dal cestello elevatore. Stava lavorando alla ristrutturazione di un fabbricato industriale. L’impatto è stato violentissimo: è caduto al suolo dopo un volo di circa 6 metri. Il 37enne è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza al pronto soccorso di Ancona. È ricoverato in prognosi riservata.



L’incidente è avvenuto poco dopo le 16,30 di giovedì 28 maggio presso un’azienda che si trova in via del Lavoro nella zona artigianale di Monte Giberto. La vittima del grave incidente sul lavoro è C. C. un uomo di 37 anni residente a Perugia: stava lavorando per una ditta edile di Gubbio sopra un cestello elevatore per effettuare dei lavori di manutenzione per un fabbricato della zona. Il cestello, per cause in corso di accertamento, si è sganciato.

Incidente sul lavoro a Fermo: grave operaio

A lanciare l’allarme per il grave incidente sul lavoro di Fermo sono stati i colleghi che hanno chiamato immediatamente i soccorsi: sul posto sono intervenuti con estrema rapidità i sanitari del 118, i volontari della Croce Verde di Fermo e Croce Arcobaleno di Petritoli che si sono adoperati per i primi soccorsi.

Fortunatamente, l’uomo di 37 anni è rimasto sempre vigile, tanto da riuscire a descrivere la dinamica dell’accaduto ai suoi soccorritori.





I medici, a causa dei traumi riportati per il grave incidente sul lavoro, hanno preferito allertare l’eliambulanza Icaro, atterrata qualche minuto più tardi nel parcheggio della zona artigianale. L’operaio è stato trasferito in eliambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Ha riportato diversi traumi e al momento la prognosi è riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fermo e gli uomini dell’ispettorato del lavoro.