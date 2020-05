Nella celebre località balneare di Fregene si è abbattuta una forte tromba d'aria. Al momento sul litorale non si rilevano danni o feriti.

Nella mattina dei venerdì 29 maggio una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale romano, nei pressi di Fregene. Numerose nubi hanno coperto l’intera costa e obbligato i residenti a ritirarsi. Rovesci di pioggia e grandine verso il nord, con sporadiche raffiche di vento. Al momento non si contano danni.

Fregene, tromba d’aria sul litorale

A Fregene la stagione balneare non è iniziata come tutti speravano (non solo per le regole previste per le spiagge nella fase 2): nella tarda mattina di venerdì 29 maggio 2020, una tromba d’aria si è abbattuta sul Lazio e in particolare sul litorale romano, creando i cosiddetti “Funnel Cloud” (nubi a tunnel) che hanno coperto in poco tempo i cieli dell’intero tratto costiero.

Il grande fronte temporalesco si è abbattuto fortemente soprattutto sulla celebre località balneare, dove la poca pioggia ha però creato questa tromba d’aria che ha costretto tutti i residenti a ritirarsi nelle case, in attesa che si placasse.





Pioggia e grandine

Il temporale è durato poco, ma successivamente si è spostato verso nord, verso Passoscuro, fino a raggiungere Ladispoli e Cerveteri. Al momento non si registrano danni a case o strutture.

La situazione però è risultata meno gestibile soprattutto al Nord (in direzione Roma), dove si sono verificate piogge e grandini, accompagnate da sporadiche ma significative raffiche di vento. Anche qui non si segnalano danni al momento.