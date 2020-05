Impatto devastante nella tarda serata di venerdì 29 maggio a Esine. Due giovani sono morte, ci sono anche feriti.

Drammatico bilancio per il violento incidente stradale a Esine, in provincia di Brescia. Due ragazze sono morte, altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite in un impatto che sconvolge la comunità lombarda e avvenuto nella tarda serata di venerdì 29 maggio, intorno alle ore 23. Le due persone decedute sono due giovanissime ragazze di 19 e 20 anni.



In uno dei primi weekend post-lockdown da Coronavirus, dunque, torna a circolare sangue per le strade di tutta Italia. Il violentissimo impatto di Esine, provincia di Brescia, strappa via alla vita terrena due giovani ragazze. Ma non solo, perché nel bilancio dell’impatto risultano feriti – con diversi gradi di gravità – altre cinque persone. Sono tutti giovani i coinvolti nell’incidente mortale avvenuto in Lombardia.

Incidente stradale a Esine: il bilancio

Secondo le prime informazioni fornite dagli agenti di polizia stradale accorsi sul luogo dell’incidente – lungo la statale 42 in località Toroselle – le due auto coinvolte procedevano in direzioni opposte a velocità sostenuta. Intorno alle ore 22:30 di venerdì 29 maggio il tragico impatto che ha portato al drammatico bilancio.





I giovani coinvolti nell’incidente stradale di Esine sono sette giovani. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per poter estrarre cinque giovani feriti dalle lamiere delle due auto. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Brescia, elisoccorso e polizia stradale. La strada statale 42 è rimasta chiusa fino alle prime ore dell’alba di sabato 30 maggio per consentire i rilievi del caso.