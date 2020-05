Un cardiologo italiano residente a Londra ha un super plasma con anticorpi 40 volte sopra la media: è il paziente con quantità maggiori in Inghilterra.

Il paziente guarito dal coronavirus con il più alto livello di anticorpi in Inghilterra è un italiano e si chiama Alessandro Giardini: cardiologo pediatra maceratese residente a Londra da 13 anni, ha scoperto di avere un super plasma con il quale è in grado di salvare gli infetti.

Italiano a Londra con super plasma

L’uomo ha raccontato di aver contratto l’infezione e di essere stato costretto una settimana in terapia intensiva e un’altra in reparto prima di guarire. Dopo aver manifestato febbre molto alta e una stanchezza che gli consentiva a malapena a mangiare, si è infatti recato in ospedale con un livello di ossigeno molto più basso del normale che ha richiesto l’intubazione.

Un periodo non facile e dove era tanta “la preoccupazione di non esserci per la famiglia e di lasciare due bimbi piccoli senza il padre“. Fortunatamente però Alessandro è guarito e, una volta negativizzatosi, ha deciso di aiutare il sistema sanitario britannico donando il suo plasma in modo che possa essere iniettato agli infetti.

Al momento la terapia del plasma è infatti una delle poche che sembra dare effetti positivi sui malati.

Così ha scoperto di avere il più alto livello di anticorpi in Inghilterra, una quantità 40 volte superiore rispetto alla media dei donatori. Secondo gli studi infatti i soggetti maschi con più di 35 anni che abbiano contratto il virus hanno valori molto alti di anticorpi. L’NHS ha quindi scelto di reclutarlo per una campagna che promuova le donazioni (aumentate di sette volte dopo i suoi appelli) e aiutare chi è ancora ricoverato in terapia intensiva. Questo il suo invito ai guariti: “Donare il plasma mi ha fatto sentire utile ed è importante che tutti quelli che possono lo facciano“.