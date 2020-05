Nel giorno del suo 46esimo compleanno un uomo è morto a causa di un incidente stradale nei pressi di Rovigo. L'uomo è morto sul colpo.

Keci Sokol, proprietario di una ditta di impianti elettrici è morto in seguito ad un incidente stradale proprio nel giorno del suo 46esimo compleanno. L’incidente è avvenuto sull’A13, all’altezza di Rovigo. L’uomo di origine albanese avrebbe tamponato una Fiat 500 con il suo furgoncino, creando un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto anche un altro uomo a bordo di un autocarro che lo avrebbe schiacciato. Il 46enne lascia la moglie e due figli.

Morto in un incidente: nefasto il 46esimo compleanno

Avrebbe dovuto festeggiare il suo 46esimo compleanno, ma purtroppo un incidente stradale ha strappato alla vita e a i suoi cari Keci Sokol, proprietario di una ditta di riparazione di impianti elettrici, morto in seguito a uno schianto con altri due mezzi.

L’incidente è avvenuto il 27 maggio alle 8.30 del mattino sulla A13, direzione Rosolina, nei pressi di Rovigo.

L’uomo di origine albanese da più di venti anni viveva con la moglie e i due figli di 12 a e 20 anni a Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza.





La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo sul quel tratto di strada avrebbe tamponato una Fiat 500 guidata da un altro 46enne. Nell’impatto però sarebbe stato coinvolto anche un altro uomo a bordo di un autocarro pesante che avrebbe schiacciato poi Keci.

Per il 46enne non c’è stato nulla da fare purtroppo: sono risultati vani gli interventi dei Vigili del Fuoco e del 118 che hanno potuto constatare solo il decesso dell’uomo avvenuto sul colpo.

Per qualche ora il traffico è rimasto bloccato fino in direzione di Bologna. Il funerale del 46enne è previsto per lunedì 1 giugno, presso al chiesa di San Giovanni Battista di Cornedo.