Si allentano ulteriormente le misure anti Covid-19, con lo stop della quarantena dal 3 giugno per chi proviene da Gran Bretagna e area Schengen.

Stop alla quarantena dal 3 giugno 2020 per chi sbarca in Italia, purché provenga dai Paesi dell’area Schengen o dalla Gran Bretagna. Non solo ripresa degli spostamenti tra Regioni, ma anche via libera quindi agli arrivi dall’estero, che sia per lavoro o turismo, con un ulteriore allentamento delle misure anti contagio.

Stop alla quarantena dal 3 giugno

Per il resto dei cittadini europei, l’obbligo di osservare 14 giorni di isolamento precauzionale all’arrivo su suolo italiano, decadrà dal 15 giugno 2020. Tali indicazioni sono contenute nel DPCM attualmente in vigore.

Di rimando la Grecia ha dichiarato che non accetterà arrivi dall’Italia, consentendo invece turisti da altri 29 Stati a partire sempre dal 15 giugno, data in cui gli aeroporti torneranno ad essere operativi sui voli internazionali.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è detto contrario a tale scelta da parte della Grecia. “In questi giorni ne ho sentite davvero tante sull’Italia. Non mi sembra il momento di fare polemiche, ma una cosa voglio dirla chiaramente: esigiamo rispetto“, ha scritto in un post su Facebook, “Se qualcuno pensa di trattarci come un lazzaretto allora sappia che non resteremo immobili”.

Lo “sfogo” di Luigi Di Maio

Il capo della Farnesina ha quindi annunciato che terrà degli incontri in Germania, Slovenia e Grecia a partire dal 5 giugno 2020.

“Spiegherò ai miei colleghi che l’Italia dal 15 giugno è pronta a ricevere turisti stranieri e che agiremo con la massima trasparenza”, ha dichiarato, “La situazione interna, tutti i dati sui contagi, saranno sempre pubblici. Non accettiamo black-list e non abbiamo nulla da nascondere. Se si agisce in maniera diversa e scomposta viene meno lo spirito Ue, crolla l’Europa “.