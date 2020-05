Spaventoso incendio alla Geo&Tex 2000 di Valbrenta, provincia di Vicenza. Paura inquinamento.

Uno spaventoso incendio ha colpito la Geo&Tex 2000 di Valbrenta, provincia di Vicenza, intorno alle ore 22:30 di venerdì 29 maggio. Le fiamme sono partite all’esterno di un deposito di materiale e si sono estese al vicino magazzino collegamento, interamente, alla parte produttiva dell’azienda. Sul posto, dopo diverse segnalazioni di cittadini fortemente preoccupati per l’odore di fumo e la vista di fiamme altissime, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco.

Un durissimo lavoro per gli oltre 40 operatori coinvolti e provenienti da tutta l’area veneta. L’incendio della Geo&Tex 2000 ha fin da subito bruciato la parte esterna e, successivamente, con una violenta combustione, dato fuoco al magazzino interno.

Valbrenta, incendio Geo&Tex 2000

La Geo&Tex 2000 è un’azienda che si occupa di materiali geotessili finiti, non tessuti oltre le materie prime. Il personale dei vigili del fuoco ha concentrato il massimo sforzo per salvaguardare la parte produttiva, che è stata salvata dopo oltre 4 ore di intenso lavoro, quando l’incendio a Valbrenta è stato finalmente circoscritto. Ancora alle primi luci dell’alba di sabato 30 maggio sono in corso le operazioni di spegnimento del fuoco.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Intanto, però, la comunità veneta ha paura per un possibile inquinamento dovuto all’incendio di venerdì 29 maggio. Per questo motivo il sindaco di Valbrenta ha allertato subito – su segnalazione dei vigili del fuoco – il personale di Arpav che dovrà campionare l’aria dopo il vasto incendio.