Solo 7 nuovi casi di postivi al coronavirus nel Lazio, il bollettino del 1° giugno dà speranza alla Capitale.

Continua ad essere incoraggiante il bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Lazio in merito ai nuovi casi di positività al coronavirus nel territorio. I nuovi contagi diagnosticati oggi, lunedì 1° giugno nel Lazio, sono 7: quattro provengono dalla Asl Roma 1, uno dalla Asl Roma 3 e due dalla Asl di Latina. Si tratta del secondo dato più basso sui nuovi contagi nell’ambito dell’intero territorio regionale da quando è cominciata l’emergenza coronavirus (due giorni fa, il 30 maggio, erano stati diagnosticati 6 casi). Per quanto riguarda i pazienti pediatrici, sono solo 3 quelli ricoverati al covid center di Palidoro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Anche all’Istituto Spallanzani continuano a calare i ricoveri: sono 29 i pazienti ricoverati ad oggi e di questi in 7 necessitano di supporto respiratorio.



Coronavirus, il bollettino del Lazio del 1° giugno

Questa la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 nei vari territori della Regione Lazio:

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi.

Deceduta una donna di 87 anni con precedenti patologie.

Asl Roma 3 – 1 nuovi casi positivi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi

Asl di Latina – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi