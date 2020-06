Succede a Marsala dove un giovane rientrato dal Nord non ha atteso l'esito del tampone. La rabbia del primo cittadino.

Un giovane è ritornato dal Nord a Marsala ed è andato in giro a far baldoria con gli amici senza attendere l’esito del tampone per riscontrare la presenza di Coronavirus. Ebbene, il 23enne siculo è risultato positivo al test. Costringendo diverse persone a mettersi in quarantena. A darne notizia è l’Asp di Trapani – che solo qualche giorno fa festeggiava il traguardo ‘Covid free’ – e protagonista dell’amara vicenda è uno studente di 23 anni rientrato a Marsala da San Bonifacio, in provincia di Verona, dove frequenta l’università.



Il giovane, infatti, ha violato la quarantena obbligatoria – in Sicilia bisogna restare in casa 14 giorni e successivamente si viene sottoposti a tampone – per incontrare gli amici e la fidanzata. Il 23enne è andato in giro per locali, inconsapevole della sua asintomaticità. Sì, perché il nuovo positivo al Coronavirus della Sicilia non aveva alcun sintomo.

A Marsala 23enne positivo al Coronavirus

Tutte le persone che ha incontrato, comunque, sono state rintracciate.

È stato lo stesso giovane – denunciato alla Procura – a comunicare l’elenco di soggetti con cui ha avuto contatti ravvicinati negli ultimi giorni. Sul caso è intervenuto anche il primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo. “Stiamo pian piano recuperando la nostra libertà, l’Ospedale sta tornando alle sue funzioni, le attività produttive stanno cercando di riprendersi dopo oltre due mesi di inattività e i gesti superficiali di qualcuno rischiano di mettere a repentaglio tutto”.





A tal proposito, il sindaco di Marsala invita i genitori a essere maggiormente responsabili: “Se i vostri figli non sono responsabili, siatelo voi, convinceteli a rispettare le necessarie misure di sicurezza. Tutti abbiamo avuto notizia del ragazzo di 18 anni che, nei giorni scorsi, a Milano, ha subito il trapianto dei polmoni distrutti dal Covid-19. Penso che nessun genitore voglia che il proprio figlio incorra in un rischio del genere.

L’invito è a collaborare, ognuno con il proprio ruolo, affinché il virus non si diffonda nuovamente nella nostra comunità”.