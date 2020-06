Coronavirus, in Sicilia nessun contagio e decesso nelle ultime 24 ore

Migliora il bilancio della pandemia di coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi contagi e nuovi decessi.

L’emergenza coronavirus sembra finalmente retrocedere anche in Sicilia, dove secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi contagi né tanto meno nuovi decessi imputabili al Covid-19, questo a fronte dei 1.132 tamponi effettuati nella giornata di domenica 31 maggio. La regione si aggiunge dunque agli altri territori del nostro Paese che stanno riscontrando una ritirata lenta ma costante della pandemia, come Basilicata, Calabria e Veneto.



Coronavirus, migliora la situazione in Sicilia

Nelle ultime 24 ore è stato inoltre registrato in considerevole aumento delle guarigioni, con 19 persone che hanno ufficialmente debellato il coronavirus, alle quali si aggiungono altri 20 pazienti usciti dall’isolamento domiciliare. Per contro sono stati riscontrati però due nuovi ricoveri, di cui uno in terapia intensiva.

Al momento i casi attualmente positivi sul territorio siciliano sono 967, in costante calo da diversi giorni e in linea con l’andamento della pandemia a livello nazionale, mentre il numero di tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza sanitaria nella regione ammonta a 151.186.





Nessun passaporto sanitario

Intervistato nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, il presidente della regione Nello Musumeci ha assicurato che non verrà richiesto nessun passaporto sanitario ai turisti che si recano in Sicilia dal resto d’Italia: “Nessun passaporto sanitario. Il turista si fa registrare come tutti coloro che prendono un treno e un aereo. E ha il diritto di farsi applicare una app, ‘Sicilia sicura’, con la quale può farsi accompagnare dal nostro sistema sanitario. Un’app assolutamente facoltativa”.