Tre persone sono morte a causa di uno schianto fra moto e scooter a Lucca.

Tragico incidente stradale a Lucca, precisamente sulla Pesciatina, nella frazione di Lunata, all’altezza della pasticceria Cerri e poco distante dalla filiale della Banca Nazionale del Lavoro: tre persone hanno perso la vita a causa di un terribile schianto tra una morto ed uno scooter.

Schianto fatale a Lucca

L’incidente è avvenuto lunedì 1 giugno intorno alle 0re 14:00 a Lunata, in via Pesciatina, nel territorio comunale di Capannori. Sono tre le vittime del tragico frontale: si tratta di due amici di 17 anni, che vivevano in una frazione di Capannori e di un 38enne di Lunata. Una tragedia incommensurabile che ha sconvolto l’intero paese. Hanno raggiunto immediatamente il posto un’automedica, la Croce Verde di Lucca, i carabinieri e i vigili urbani di Capannori. Inizialmente è stato anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, poi disdetto non appena è stato confermato che le tre persone coinvolte nell’incidente erano decedute.

La ricostruzione dell’incidente

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, lo scooter con due persone in sella (probabilmente due giovani) percorreva via del Chiasso, a Lunata, quando è giunto allo stop per immettersi sulla Pesciatina. Proprio in quell’istante, pare che il mezzo si sia scontrato con una moto di marca Bmw che viaggiava sulla Pesciatina, proveniente da Lucca e diretto verso Pescia. Mentre lo scooter con le due persone a bordo è finito contro il muro di un palazzo vicino, la moto di grossa cilindrata si è violentemente schiantata contro un muretto con cancello a circa cento metri dal punto dell’impatto. I tre sono morti sul colpo.