Incidente stradale a Bergamo, scontro tra moto provoca quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, in un incidente stradale avvenuto a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo.

Paura a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, dove quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due moto sulla strada provinciale 25 della Val Taleggio nella giornata di lunedì primo giugno. Nello scontro frontale, i quattro occupanti dei veicoli sono stati sbalzati violentemente sull’asfalto e per due di essi si è reso necessario il trasporto in codice rosso a causa della gravità delle ferite riportare.



Incidente in provincia di Bergamo

Stando alle prime ricostruzioni effettuate delle forze dell’ordine giunte sul posto, l’incidente è avvenuto poco dopo le ore 11 e ha visto coinvolte due moto con a bordo due uomini di 40 anni, un uomo di 30 e una donna anch’essa di 30 anni. I centauri sono stati scaraventati sull’asfalto riportando diversi traumi e fratture, che hanno richiesto il trasporto in eliambulanza per uno dei due quarantenni – che ha subito un importante trauma cranico – e per un altro ferito grave. I due sono stati portati in codice rosso rispettivamente presso l’ospedale Niguarda di Milano e presso gli Spedali Civili di Brescia.

Codice giallo invece per la donna, che ha riportato fratture agli arti ed è stata trasportata all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la quarta persone coinvolta ha subito ferite di lieve entità. Sul posto sono giunti sia i Vigili del Fuoco di Bergamo, per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dallo scontro, che i carabinieri della locale stazione di Zogno, che ora dovranno indagare per chiarire le effettive responsabilità dell’incidente la la dinamica di quest’ultimo.