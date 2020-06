È morto Tinin Mantegazza, l’inventore del pupazzo Dodò

Morto Tinin Mantegazza, inventore del pupazzo Dodò e grande artigiano dello spettacolo

È morto Tinin Mantegazza, scenografo, illustratore e burattinaio celebre nel mondo dello spettacolo per essere stato il papà del pupazzo Dodò del fortunato programma L’Albero Azzurro. La scomparsa a Cesenatico all’età di 89 anni. Mantegazza era di origini milanesi, ma dagli anni ’90 abitava nella cittadina della costa romagnola in una casa-studio con vista sul porto. Pochi giorni fa era stato ricoverato per un malore presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Solo un anno fa il Comune di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, gli aveva dedicato una mostra: Le sette vite di un creativo irriverente, in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus e con l’Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Morto Tinin Mantegazza, il papà di Dodò

La straordinaria carriera compiuta da Tinin Mantegazza gli ha permesso di essere uno degli artigiani dello spettacolo più seguiti e illuminati d’Italia.

Dal dopoguerra ad oggi ha saputo spaziare dal giornalismo alla regia, dalla televisione all’animazione culturale fino al teatro. Fu sempre lui a realizzare il celebre signor Totò delle schede di approfondimento di Enzo Biagi.



Poi c’è naturalmente L’albero Azzurro che proprio quest’anno ha celebrato il trentennale con una nuova edizione che va in onda su Rai2 e Rai Yoyo, condotta da Laura Carusino e Andrea Beltrame. Era il 21 maggio 1994 quando in Italia andava in onda su Rai2, dalla sede Rai di Torino, il primo esperimento di tv in Italia pensato per un pubblico di bambini in età prescolare e tra gli autori compariva anche Bianca Pitzorno, celebre scrittrice di romanzi per ragazzi.