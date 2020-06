Picchia i genitori a Guidonia, voleva soldi per la droga

Un figlio, con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, ha picchiato i proprio genitori perchè voleva i soldi per la droga.

Un uomo di 36 anni ha minacciato i picchiato i propri genitori con l’intento di farsi dare dei soldi per acquistare della droga. Il figlio, con noti problemi di tossico dipendenza, si era presentato nella sua del padre e della madre a Guidonia Montecelio lo scorso sabato mattina e aveva iniziato ad inveire contro i propri familiari. L’uomo ha colpito il padre con un pugno all’orecchio destro e lo ha strattonato urlando per un braccio, provocandogli ferite ed ecchimosi. Dopodiché si è scagliato contro la madre, dicendole che se non gli avesse dato 250 euro l’avrebbe picchiata.

Dopo questo primo attacco, il 36enne è uscito di casa e solo allora i genitori hanno avuto la possibilità di chiamare la polizia, una decisione che non avrebbero mai voluto prendere nei confronti del figlio, che però ormai era completamente fuori controllo e minacciava la loro incolumità.

Raggiunto dai poliziotti, il 36enne ha iniziato a inveire contro i genitori, minacciando di buttare la mamma giù dal balcone:“Bravi avete chiamato le guardie, pensate che io ho paura? Io vi ammazzo davanti a loro! E a te mamma ti butto giù dal balcone. Questa volta lo faccio veramente”, queste le parole fornite dagli uomini della forze dell’ordine. I genitori hanno spiegato che le violenze andavano avanti da tempo: il 36enne, anche a causa dei suoi problemi di droga, li insultava e picchiava spesso. Loro, per paura, non avevano mai denunciato. L’uomo è risultato essere sottoposto all’obbligo di firma: gravato da numerosi precedenti penali, è stato arrestato e portato nel carcere di Rebibbia. I genitori sono andati da soli in ospedale.