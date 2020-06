Una coppia di ragazzi litiga sul fiume Tevere, ma il fidanzato viene spinto nel fiume. Grazie ai sommozzatori il ragazzo è stato recuperato in tempo.

Nella serata del 1 giugno una coppia litiga sulle sponde del fiume Tevere, ma dopo un violento litigio, la ragazza spinge accidentalmente il fidanzato nel Tevere. Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco e la polizia che con l’aiuto dei sommozzatori sono riusciti a recuperare il ragazzo prima che venisse riuscchiato alla foce del fiume. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per accertamenti.

Coppia litiga e il fidanzato finisce nel Tevere

Una coppia litiga sulle sponde del Tevere a Roma, e accidentalmente il fidanzato finisce nel fiume. Questo è quello a cui hanno assistito molti romani nella tarda serata di lunedì 1 giugno, quando ormai la movida notturna era entrata nel vivo, ma si stava per sfiorare la tragedia.

Secondo quanto descritto dai passanti e successivamente dai due protagonisti in negativo della vicenda, la coppia stava passeggiando sul lungo Tevere, quando accidentalmente, dopo un violento litigio, la ragazza avrebbe spinto nel fiume il fidanzato, davanti al Ponte Garibaldi, sotto l’isola Tiberina.





Tragedia sfiorata

Sul posto dell’incidente sono accorsi subito la polizia e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che per fortuna hanno recuperato il ragazzo prima che venisse travolto dalle correnti e risucchiato alla foce del Tevere.

In seguito il ragazzo è stato trasportato dal 118 in ospedale, dove ha pernottato tutta la notte per ulteriori accertamenti clinici. La giovane, al contrario, è stata portata in commissiariato dove ha raccontato la dinamica di quello che si sarebbe potuta trasformare in tragedia.