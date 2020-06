Dopo la manifestazione di Milano, i gilet arancioni del generale Pappalardo si sono radunati in piazza del Popolo a Roma per la giornata del 2 giugno.

In occasione della Festa della Repubblica si sono radunati a Roma anche gli ormai celebri gilet arancioni del generale Antonio Pappalardo, che dopo la manifestazione dello scorso 30 maggio a Milano hanno scelto la cornice della Capitale per far sentire la loro voce durante le celebrazioni per il 2 giugno. Era stato lo stesso ex ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, e leader indiscusso del movimento che tra le alte cose non crede all’esistenza del coronavirus, ad annunciare il raduno: “Il popolo si riunirà a Roma per ripristinare libertà e democrazia nel nostro Paese”.

Gilet arancioni in piazza a Roma

Nella cornice di piazza del Popolo, il movimento dei gilet arancioni si è radunato per protestare contro l’attuale governo, reo a dire del generale Pappalardo di aver inventato la pandemia di coronavirus al fine di poter controllare la popolazione tramite le misure restrittive di quarantena. Sul palco, a fianco del generale, sono saliti anche rappresentanti del mondo imprenditoriale italiana e soprattutto della galassia no vax, che hanno criticato le recenti campagne vaccinali istituite dalle autorità regionali per gli operatori sanitari.