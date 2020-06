Bloccato in ascensore precipita e muore, la storia da incubo nel quartiere Mirafiori di Torino.

Un uomo di 68 di Torino è rimasto bloccato nell’ascensore sua abitazione in via Castagnevizza, nel quartiere Mirafiori, e, nel tentativo di provare ad uscire forzando le porte, è precipitato nel vuoto. Per il 68enne non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo a causa del forte impatto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, un muratore in pensione, sarebbe entrato in ascensore intorno alle 13:30 di oggi, mercoledì 3 giugno, per raggiungere i contatori dell’energia elettrica, che stava dando dei problemi.

È rimasto bloccato tra il quarto e il quinto piano dell’edificio e avrebbe cercato di uscire dall’ascensore, con l’aiuto di un vicino di casa, precipitando però nel vuoto nel vano tecnico della cabina.

È stato lo stesso vicino di casa a dare l’allarme e a chiamare sul posto i vigili del fuoco e i carabienieri che stanno cercando in queste ore di ricostruire la dinamica dei fatti.

Ci sarebbe soprattutto da capire se il fatto che questa mattina nei quartieri Santa Rita e Mirafiori ci sia stato un blackout che ha coinvolto alcune vie della città e creato disagi a circa 15mila persone, possa essere collegato in maniera indiretta alla morte dell’uomo.

“È mancata l’elettricità per alcune ore – hanno detto alcuni residenti – Non funzionava nulla. Nemmeno i semafori”. La vicenda ha naturalmente sconvolto l’intero condominio, con la strada antistante l’abitazione che è stato bloccata al traffico per consentire le operazioni di recupero del corpo dell’uomo.