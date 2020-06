Incidente stradale a Como, morta una ragazza di 24 anni. Salvo il fidanzato.

Drammatico incidente stradale nella notte del 3 giugno a Como dove una donna di 24 anni è morta dopo essere finita, con l’auto del proprio fidanzato, nel lago. L’impatto mortale è avvenuto, ancora per cause da accertare, intorno alle 3 del mattino. La Fiat Panda a bordo della quale viaggiavano i due giovani ha sfondato il guard-rail mentre percorrevano via Cernobbio, lungo le rive del lago.

I due giovani, però, forse a causa dell’alta velocità e dell’asfalto bagnato, hanno sfondato le barriere protettive e sono finiti in acqua. Il fidanzato è riuscito a uscire rapidamente dall’abitacolo mettendosi in salvo. Per la giovane, invece, ogni tentativo è stato vano morendo affogata inghiottita dalle acque del lago.

Incidente stradale a Como: morta 24enne

Nella notte di mercoledì 3 giugno su Como si è abbattuto un violento temporale ed è probabile che la strada in alcuni punti fosse allagata e ciò potrebbe aver contribuito a far perdere aderenza alla vettura guidata dai due giovani ragazzi.

Incidente nella notte sul lungolago di #Como, un’auto finisce in acqua con un ragazzo e una ragazza a bordo: i #sommozzatori dei #vigilidelfuoco riescono a salvare lui, nulla da fare purtroppo per lei #3giugno pic.twitter.com/oZH1MNPG5F — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 3, 2020

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini della polizia di Stato, intervenuta sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica del 118. I soccorritori hanno prestato le loro cure al giovane fidanzato della vittima.





Per quest’ultima le operazioni di recupero si sono concluse solo in mattinata, quando è stata estratta fuori la vettura dalle acque del Lago di Como. La via per Cernobbio è rimasta chiusa al traffico per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, col traffico deviato per via Bellinzona e Sagnino.