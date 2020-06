Le autorità competenti hanno reso noto il bilancio dei casi di coronavirus registratisi mercoledì 3 giugno 2020.

La Protezione Civile ha comunicato il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a mercoledì 3 giugno 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 321 casi positivi, 71 decessi e 846 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus: il bilancio del 3 giugno 2020

Con queste cifre il totale delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 233.836, quello relativo alle vittime a 33.601 e quello delle dimissioni/guarigioni a 160.938. Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale esso ammonta a 39.297. Un dato in continua decrescita che ha visto una diminuzione pari a 596 unità.

La stragrande maggioranza degli infetti, pari a 33.202, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 5.742 sono invece ricoverati e 353 sono intubati in terapia intensiva.

Continua dunque la diminuzione del numero dei ricoveri, sia in generale che quelli in quest’ultimo reparto. I tamponi effettuati dallo scoppio della pandemia sono 3.999.591 per un totale di 2.497.337 casi testati. Quelli processati nel corso della giornata sono pari a 37.299.

Quanto al dato territoriale, la regione più colpita rimane la Lombardia, che dallo scoppio della pandemia ha registrato 89.442 casi con un incremento giornaliero pari a 237 unità. Seguono poi Piemonte, Emilia-Romagna Veneto e Toscana che hanno tutte oltre 10 mila contagi.

Nove regioni con zero casi positivi

Sono otto le regioni che non hanno registrato alcun caso positivo: Sicilia, Friuli Venezia-Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. A queste si aggiunge la provincia autonoma di Bolzano.