Quasi 100 mila tamponi effettuati al giorno: è quanto l'Italia potrebbe fare secondo il commissario per l'emergenza Arcuri.

Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha annunciato che l’Italia ha abbastanza reagenti per poter fare fino a 90 mila tamponi al giorno che verifichino la presenza del coronavirus nei campioni biologici. La media all’inizio dell’emergenza era a meno di 40 mila ma ora “ci sono in maniera sufficiente test e reagenti per l’estrazione e l’amplificazione“.

Coronavirus: Arcuri sui tamponi

Intervenuto in diretta al Tg3, ha affermato che nella giornata di mercoledì 3 giugno si è chiusa la richiesta di offerta per i test diagnostici. Dopo un ragionamento con le amministrazioni regionali, è giunto alla conclusione che gli strumenti per poter diagnosticare i casi positivi consentono ora di effettuare più del doppio dei tamponi rispetto alla fase iniziale dell’epidemia.

Il commissario scelto dal governo Conte per aiutarlo nella gestione dell’epidemia è poi passato a parlare dell’App Immuni. Disponibile sugli store di Google ed Apple ma ancora non operativa, inizierà la sua sperimentazione in quattro regioni a partire dall’8 giugno. Arcuri ha ribadito l’importanza che i cittadini la scarichino e la utilizzino spiegando che “nei prossimi giorni inizierà a pieno titolo nelle regioni pilota e la settimana successiva alla prossima sarà disponibile sul territorio nazionale“.

Infine una parola sugli spostamenti tra regioni, tornati consentiti per qualunque ragione e non solo per necessità, lavoro o salute. Si è così appellato alla cittadinanza invocando prudenza e rispetto delle norme: “Godetevi la socialità ritrovata e la possibilità di uscire e viaggiare. Ma siate responsabili e rispettate le regole“.