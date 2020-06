Il giornalista e parlamentare Gianluigi Paragone è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma. Non sarebbe in pericolo di vita.

Grave incidente stradale per il giornalista e parlamentare Gianluigi Paragone, che nel pomeriggio del 3 giugno è rimasto coinvolto in un sinistro mentre era in sella sul suo scooter a Roma. Il motociclo dell’ex senatore del M5s è infatti finito contro un’automobile in piazza Lauro de Bosis, costringendo gli operatori sanitari a trasportare Paragone in codice rosso al Policlinico Gemelli, dove è tuttora ricoverato anche se fortunatamente non in pericolo di vita.