I dati di Coronavirus in Italia iniziano a essere parecchio incoraggianti: nove Regioni a contagio zero.

Ci sono ben nove Regioni, in Italia, che non fanno registrare nuovi casi da Covid-19: questi i dati sul Coronavirus che fanno sorridere gli italiani e il Governo Conte. Da mercoledì 3 giugno è partita ufficialmente la Fase 3 e la soglia dell’attenzione è altissima per evitare nuovi focolai. Numeri alla mano, però, i dati relativi al mese di maggio sono stati fortemente incoraggianti: si temeva un ritorno dell’epidemia dopo le aperture di giorno 4 e 18 maggio. In realtà, i numeri sono stati molto blandi sebbene i risultati della movida, secondo gli esperti, si vedranno solo in questi giorni.





Intanto, il bollettino con i dati da Coronavirus in Italia del 3 giugno parla chiarissimo: i contagi si sono ridotti e ci sono ben nove Regioni, nel Bel Paese, che non fanno registrare alcun nuovo caso.

Alcune di queste aree territoriali, addirittura, è da circa una settimana che mantiene la casella dei nuovi positivi fissa sullo zero. Come, per esempio, la Regione Calabria.

Coronavirus, i dati in Italia

I dati in Italia di Coronavirus evidenziano come, per esempio, l’Umbria è all’ottavo giorno consecutivo di zero contagi da Covid-19. Stesso discorso per Basilicata, Molise, Friuli Venezia Giulia, Bolzano, Sicilia. Insomma, tante aree territoriali iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel.





Ed è importante anche il dato relativo alle vittime: con il bollettino della Protezione Civile del 3 giugno, infatti, emerge come per la prima volta dall’inizio dell’emergenza è salito a 12 il numero delle Regioni che nelle ultime 24 ore non hanno registrato vittime, si tratta di Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.