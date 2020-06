Donna travolta sulle strisce pedonali: morta dopo tre giorni di agonia

La donna travolta sulle strisce pedonali in provincia di Cagliari è morta dopo tre giorni di agonia: troppo gravi le lesioni riportate.

Tragedia a Cagliari, dove Maria Consolata Bartocci, travolta sulle strisce pedonali da un’auto pirata, è morta dopo tre giorni di agonia all’ospedale Brotzu. Ricoverata nel reparto di rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate fino a condurla al decesso.

Travolta sulle strisce pedonali: morta 51enne

L’incidente aveva avuto luogo lunedì 1 giugno 2020 mentre stava andando al lavoro. Nel tentativo di attraversare la strada sulle strisce, precisamente in via Della Pineta a Capoterra, un uomo di 87 anni alla guida di una Renault Modus l’ha investita per poi fuggire senza prestare alcun soccorso. Grazie alle telecamere di videosorveglianza di una banca e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, le forze dell’ordine erano poi riuscite a rintracciarlo.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno da subito constatato la gravità delle ferite riportate dalle 51enne, tanto alla testa quanto al bacino. Dopo averla trasferita al Pronto Soccorso in condizioni disperate, i medici l’avevano sottoposta ad un intervento d’urgenza alla testa per ridurre le lesioni derivate dal violento trauma cranico. Di qui il trasferimento nel reparto di rianimazione dove il suo quadro clinico si è in breve tempo aggravato fino a portarla alla morte.





Si aggrava dunque la posizione dell’87enne alla guida dell’auto che ha travolto Maria. Se prima l’accusa era di omissione di soccorso, ora dovrà rispondere anche del reato di omicidio stradale. La sua vettura, danneggiata in alcune parti a causa dell’incidente, è stata posta sotto seuqestro.