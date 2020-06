Davide Luongo è tornato a casa dopo essere sparito 2 anni fa. Oggi sta bene ed ha potuto rincontrare sua mamma che non ha mai smesso di sperare.

Dopo 2 anni che era scomparso a Londra, Davide Luongo è tornato a casa. Nel 2018 dopo una visita ad un familiare si erano perse le sue tracce. È stato ritrovato in buona salute ed ha fatto ritorno a casa dove ha potuto abbracciare sua mamma che non aveva mai smesso di sperare.

Scomparso a Londra riappare 2 anni dopo

Davide Luongo è tornato ad Arzano, in provincia di Napoli, dopo 2 anni, precisamente da quando si erano perse le sue tracce. Non si avevano più notizie del giovane chef che nella capitale inglese lavorava e viveva.

Sua mamma, Antonella, non aveva mai smesso di sperare ed a distanza di 24 mesi ha potuto riabbracciare suo figlio.





L’emozione dell’incontro

Sui social è stato immortalato il momento in cui mamma e figlio si sono rincontrati e sono in tanti che hanno inviato messaggi di gioia per la notizia.

“Vi ringrazio tantissimo – ha detto Antonella- , sono solo dispiaciuta che non riesco a rispondere a tutti… Vi prometto che leggerò tutto appena posso, per il momento vi posso solo ringraziare tutti ma veramente tutti: amici di lavoro, amici di Londra, amici di Napoli, amici e conoscenti io vi ringrazio tantissimo tutti, sono davvero commossa e emozionata per il calore che emanate dal cuore”.

La ricerca di Davide

Mamma Antonella da 2 anni era alla ricerca di suo figlio. Si è rivolta anche a “Chi l’ha visto?” che si è occupato a lungo del caso ed oggi ha potuto gioire insieme alla famiglia per il ritrovamento di Davide. Del giovane si erano perse le tracce da quando aveva fatto visita nel Kent al fratello. Dopo quell’incontro, una volta tornato a Londra, era sparito. Proprio durante il programma una donna aveva scritto alla redazione sostenendo di aver visto Davide per le strade della capitale disorientato e confuso.

Poco dopo la bella notizia.