Sui 2.485 tamponi di giovedì 4 giugno, nessun positivo: per la prima volta da marzo, la Campania è tra le regioni a contagio zero.

Sull’esempio del governatore del Veneto, Luca Zaia, anche Vincenzo De Luca potrebbe allentare le misure restrittive nella sua Regione. L’andamento dell’emergenza coronavirus, infatti, sembra migliorare in Campania: su 2.485 tamponi effettuati giovedì 4 giugno, nessun positivo. Per la prima volta da tre mesi, la Campania è tra le 9 regioni a contagio zero.



Coronavirus, la Campania ha zero contagi

In 9 regioni non si sono registrati nuovi positivi al Covid-19. Oltre alla provincia di Bolzano, nessun nuovo contagio in Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

Giovedì 4 giugno si è aggiunta la Campania.

Sul traguardo raggiunto dalla sua Regione, Vincenzo De Luca ha raccomandato prudenza. “Per la prima volta dopo tre mesi si registrano zero contagi in Campania. È una tappa importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato in questi mesi”, ha commentato. Quindi ha precisato: “È un passo significativo, ma occorre tenere come sempre la guardia alta“.

Poi ha informato: “Partiremo nei prossimi giorni con uno screening sui docenti delle Commissioni degli esami di maturità per dare serenità alle famiglie. È una prima iniziativa che sarà completata nell’ambito del programma “Campania Sicura” nei mesi di agosto e settembre con lo screening che riguarderà tutto il personale scolastico, docente e non docente”.





Poi ha ringraziato i concittadini “per questo primo importante momento di grande soddisfazione. Per la collaborazione e il grande senso di responsabilità dimostrato. E con loro tutto il personale medico e sanitario della nostra regione. Facciamo in modo che questo risultato non venga messo in discussione da comportamenti non responsabili“.