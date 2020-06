Coronavirus, la Romagna è covid free: zero decessi e nessun contagio

Stando al bollettino della Protezione Civile, nelle ultime 24 ore la Romagna non ha registrato alcun nuovo decesso né contagiato da coronavirus.

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile nella giornata del 4 giugno il territorio della Romagna è diventato tecnicamente covid free, non essendosi registrati all’interno dei suoi confini nuovi contagi e nuovi morti attribuibili al coronavirus. I 18 casi positivi e i 7 morti riscontrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sono infatti avvenuti tutti nel territorio della regione storica dell’Emilia, lasciando praticamente invariati i dati romagnoli della giornata precedente.



Coronavirus, Romagna covid free

Analizzando l’ultimo bollettino della Protezione Civile possiamo vedere come i 18 nuovi casi positivi di coronavirus (16 dei quali asintomatici) registrati nella regione siano così distribuiti: 1 in provincia di Piacenza, 6 a Parma, 4 a Reggio Emilia, 2 a Bologna, 3 a Imola e 2 a Ferrara, mentre nessun nuovo contagio è stato rilevato nelle province di Modena, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Si ricorda tuttavia che i dati non fanno riferimento alla provincia di residenza del malato, ma a quella in cui è stata effettuata la diagnosi.

Per quanto riguarda invece i sette nuovi decessi, 2 sono avvenuti nella provincia di Piacenza, 1 in quella di Parma, 2 in quella di Reggio Emilia, 1 in quella di Modena e 1 in quella di Bologna, mentre restano a zero decessi le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini oltre al circondario di Imola. Nelle ultime 24 ore inoltre i casi attualmente positivi nella regione sono scesi a 2.688, con 162 nuove guarigioni a fronte di 5.080 tamponi e 2.836 test sierologici effettuati.

Dei pazienti positivi infine, l’86% circa si trova in isolamento domiciliare non necessitando di cure ospedaliere.