Orlando Fratto, il guerriero di Soverato, è morto a soli 37 anni, dopo aver a lungo combattuto contro un sarcoma a una gamba.

È morto Orlando Fratto, il guerriero di Soverato, il 37enne che nel 2018, grazie a una catena di solidarietà, era riuscito a sottoporsi a un delicato intervento a New York per un sarcoma. A quell’operazione ne erano seguite molte altre, con la speranza di farcela che aumentava sempre di più, salvo poi dover far i conti con la realtà: l’amputazione della gamba lo scorso mese di marzo e oggi, 5 giugno, il triste epilogo. I suoi cari hanno informato i molti che avevano sostenuto e creduto nella battaglia di Orlando con un post su Facebook in cui scrivono: “Ricorderemo per sempre questo giorno, il giorno in cui il nostro guerriero ci ha salutato per sempre.

Ma lui oggi non ha perso, ha vinto più e più volte! È andato solo a riposare un po’. Siamo contenti che non sia volato via da solo ma con migliaia e migliaia di persone accanto oltre noi, la famiglia più grande del mondo”.

Soverato, morto Orlando Fratto

Era il 2015 quando ad Orlando era stato diagnosticato un sarcoma ad una gamba. Le cure che erano partite subito, ma non erano servite a debellare il male che purtroppo era tornato avanzando al punto da fare dire ai medici che il ragazzo non era più operabile e quindi senza speranza.

Dopo la sconforto era però arrivata una possibilità: andare a New York, al Columbia University Medical Center, ed essere operato dal dott. Kato Tomoaki capace di una tecnica chirurgica in grado di avere la meglio sul sarcoma.





In pochi mesi, grazie al passaparola sui social network, era partita una raccolta fondi per aiutare Orlando a raggiungere New York. Una bellissima catena di solidarietà che aveva commosso per la sua grande partecipazione. Oggi tutti coloro che hanno sostenuto la battaglia del ragazzo ne piangono la scomparsa.