Nuove regole per il rientro in classe a settembre degli alunni. Le novità in tempi di Coronavirus.

Il Decreto Scuola sta diventando realtà, così come il rientro in classe degli alunni che finalmente a settembre potranno tornare in classe, ma con nuove regole. Sì, perché il Coronavirus ha stravolto non solo l’anno scolastico 2019/2020 ma anche il successivo: saranno imposte norme del tutto inedite per la vita scolastica all’interno degli edifici scolastici.

Lucia Azzolina, titolare del Miur, durante la riunione per il Decreto Scuola ha ribadito quelle che saranno probabilmente le regole per il rientro a scuola a partire da settembre. Passaggio, quest’ultimo, che ormai appare ufficiale salvo clamorosi sbalzi della curva epidemiologica nel periodo estivo.

Le nuove regole della scuola a settembre

Quali sono le nuove regole della scuola a settembre? Anzitutto, visiere al posto delle mascherine per mantenere la socialità e garantire gli studenti disabili, ma anche pannelli di plexiglass per mantenere il distanziamento tra i banchi.

Queste, dunque, alcune delle ipotesi proposte dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina durante la riunione con il premier Conte e i sindacati. Un incontro durante il quale la titolare del Miur ha ribadito come: “L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza: con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo”.





Per il rientro in classe a settembre si starebbe pensando a un’idea che porterebbe ai compartimenti dei banchi: “Come hanno fatto in altri Paesi europei, attraverso pannelli di plexiglass così da garantire la sicurezza che ci sta a cuore”.

Un altro obiettivo è quello di tenere unita la classe il più possibile: “Vogliamo tenere quanto più possibile unito il gruppo classe”, ha ribadito la Azzolina senza però entrare nello specifico delle misure che garantirebbero questa volontà ministeriale.