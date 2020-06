Un uomo senza fissa dimora uccide la compagna massacrandola di botte: femminicidio a Roma.

Nuovo caso di femminicidio a Roma dove un uomo di 41 anni di origine romena ha ucciso la compagna, Maria Drabikova, 40enne slovacca, massacrandola di botte. La donna è morta lo scorso 12 maggio, in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza per le gravissimi lesioni subite.

I carabinieri del Nucleo Investigativo, a seguito di minuziose indagini, sono arrivati al fermo dell’uomo, A.D., risultato senza fissa dimora. Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dalle forze dell’ordine, la mattina dell’11 maggio scorso la vittima era stata notata da un passante in quanto distesa sul prato, semicoperta e in stato di incoscienza, nei pressi del parco Don Mario Picchi anche conosciuto come Parco della Solidarietà.

La donna riportava evidenti segni di violenza sul volto e su tutto il corpo che le sono purtroppo costati la vita.

Femminicidio, uccide compagna massacrandola di botte

A nulla era servito l’intervento del personale medico, giunto al parco dopo la segnalazione del passante. La donna, trasportata d’emergenza all’ospedale San Giovanni, era arrivata al nosocomio in stato di coma, ed è deceduta il giorno successivo.





Fondamentali per le indagini dei carabinieri sarebbero state le testimonianze di alcuni residenti e di persone che potevano conoscere la vittima. Il sopralluogo effettuato dai militari del Comando Provinciale della Capitale e le indagini, coordinate da Francesco Gualtieri del pool specializzato della Procura di Roma, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e di convogliare l’attenzione sul compagno della vittima, rintracciato dai militari della Compagnia Eur.