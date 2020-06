Roberta Padoan è morta dopo una grave malattia che l'ha uccisa in soli sei mesi. Lutto al Lido di Venezia.

Lutto a Lido di Venezia per la prematura scomparsa di Roberta Padoan, 50 anni, uccisa da una grave malattia. Soli sei mesi sono bastati a questo male incurabile per strappare via, dall’affetto dei suoi cari, uno dei volti noti di Lido: con la sua professionalità e solarità allietava le giornate dei clienti del “Maleti” dove lavorava come cameriera.





Roberta Padoan si è spenta venerdì 5 giugno all’ospedale civile di Venezia: con lei, fino all’ultimo, gli amati Luca e Susanna, fratello e sorella della 50enne. Roberta era molto stimata e ben voluta sull’isola e la notizia della sua morte ha gettato nello sconforto gli abitanti di Lido.

Lido: è morta Roberta Padoan

Nel corso della sua carriera professionale aveva lavorato anche da ‘Mauretto’ al Malamocco: poi, però, la malattia sopraggiunta in modo improvviso e senza lasciarle scampo. E anche durante questa terribile lotta il suo carattere discreto non ha perso la speranza e la voglia di farcela. Roberta Padoan – come chiunque si trovi a combattere questo mostro terribile – ha dimostrato grinta e coraggio.

Anche contando sugli affetti a lei più cari che le sono sempre stati vicini. Non solo i due fratelli, ma anche le amiche e l’amato cane Ettore.





Roberta Padoan aveva un sogno: tornare presto a lavoro e poter servire quelli che erano diventati amici e non più semplici clienti.

Nonostante fosse visibilmente provata dalla grave malattia, Roberta sognava e sperava nel futuro. Adesso, però, non resta che darle l’ultimo saluto: i funerali sono in programma martedì 9 giugno alle 11 nella chiesa di San Nicolò al Lido.