Furto in casa di Diletta Leotta: rubati gioielli e 150mila euro

Furto in casa di Diletta Leotta, rubati orologi Rolex, gioielli e 150mila euro in contanti.

Furto nella casa milanese di Diletta Leotta, i ladri avrebbero sottratto gioielli e contati dall’abitazione in zona Corso Como della giornalista. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, dietro il colpo ci sarebbero dei professionisti specializzati in furti d’appartamento.

I malviventi sarebbero infatti entrati in casa attraverso un finestra, trovata forzata, al nono piano del palazzo dove vive il volto noto della televisione.

Furto in casa di Diletta Leotta

I banditi avrebbero asportato la cassaforte nella quale erano contenuti i gioielli di Diletta Leotta, tra i quali 8 orologi preziosi – anche alcuni Rolex – anelli e contanti per un valore di circa 150 mila euro.

Un danno molto pesante per la conduttrice che ora spera venga fatta chiarezza dalle forze dell’ordine su quanto accaduto. Al vaglio ci sarebbero i filmati delle molte telecamere di sorveglianza della zona.

È possibile pensare che i ladri stessero mettendo a punto il colpo da diverso tempo, studiando bene il piano d’azione e approfittando, magari, della notorietà della Leotta. Spesso, nelle foto pubblicate dalla ragazza su Instagram, si vedono infatti scorci di casa sua con particolare focus sulla vista mozzafiato su Milano. Proprio ieri la conduttrice aveva postato sui suoi profili social una foto per raccontare che, con la ripresa delle partite dopo il lockdown, era tornata in studio per le prove di conduzione della trasmissione che conduce sulla piattaforma Dazn.

Una foto che per i ladri potrebbe aver significato via libera per mettere a segno il furto.