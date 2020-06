Incidente stradale a Bologna, quattro vittime tra cui una bambina

Quattro persone, tra cui una bambina di nove anni, sono decedute a seguito di un incidente stradale avvenuto in provincia di Bologna.

Tragico incidente stradale a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, dove nella serata del 6 giugno quattro persone sono decedute a seguito di uno scontro frontale tra due automobili avvenuto sulla strada che dalla cittadina bolognese porta al comune di Crevalcore.

Le vittime sono i tre occupanti di uno dei due veicoli, guidato da un 21enne di origine tunisina, e una bambina di nove anni che viaggiava invece nell’altra auto guidata dal padre 51enne, rimasto ferito in maniera grave.



Incidente stradale a Bologna, morta bambina

Secondo una prima ricostruzione della dinamica effettuata dalle forze dell’ordine, la Peugeot 106 guidata dal 21enne avrebbe per cause ancora da accertare invaso la corsia opposta all’altezza della frazione di Amola, scontrandosi contro una Bmw guidata da un 51enne di Crevalcore che stava sopraggiungendo in quell’istante.

Nell’impatto sono morti tutti gli occupanti della prima vettura, oltre al 21enne anche il fratello e un amico di 20 anni, e una bambina di nove anni figlia del conducente della Bmw, attualmente ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Ferito anche un uomo di 69 anni che si trovava seduto all’esterno di un bar ai bordi della strada, raggiunto da alcuni detriti generatisi a causa dello schianto.





Il racconto dei testimoni

Stando a quanto riportato da alcuni testimoni presenti sulla scena i tre giovani a bordo dell’utilitaria, tutti residenti a Nonantola in provincia di Modena, erano stati fino a pochi istanti prima dell’incidente proprio in quel bar ai margini della via per Crevalcore, da cui poi sarebbero ripartiti. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini dei carabinieri assieme agli operatori sanitari del 118 e alla Polizia locale Unione Terre d’Acqua, la quale sta al momento vagliando la dinamica dell’accaduto.

Intervenuto anche il sindaco di San giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti.